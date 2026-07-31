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Ceny ropy v piatok podvečer vzrástli približne o 1 %
Septembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v piatok okolo 18.05 h SELČ obchodoval po 89,92 USD (78,29 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
New York 31. júla (TASR) - Ceny ropy v piatok podvečer vzrástli približne o 1 %. V priebehu dňa tak otočili svoje smerovanie, keď najprv klesali. Dôvodom sú nové obavy týkajúce sa uzavretia Hormuzu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Septembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v piatok okolo 18.05 h SELČ obchodoval po 89,92 USD (78,29 eura) za barel (159 litrov). To bolo o 1 % viac v porovnaní s jeho predchádzajúcou zatváracou cenou. Americká ropa WTI so septembrovým kontraktom vzrástla o 0,98 % na 84,41 USD za barel.
Irán oznámil, že zastavil dve plavidlá, ktoré sa pokúšali opustiť Hormuzský prieliv. Správa opäť zvýraznila obavy o globálne dodávky energií po dronovom útoku na lode v egyptskom prístave v Stredozemnom mori začiatkom tohto týždňa.
Irán uviedol, že po zásahu jeho ozbrojených síl sa ďalšie štyri tankery otočili späť, tieto tvrdenia však nebolo možné nezávisle overiť.
Podľa dostupných údajov o lodnej doprave dva veľké tankery s ropou naloženou v Perzskom zálive Hormuzským prielivom preplávali.
(1 EUR = 1,1485 USD)
Septembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v piatok okolo 18.05 h SELČ obchodoval po 89,92 USD (78,29 eura) za barel (159 litrov). To bolo o 1 % viac v porovnaní s jeho predchádzajúcou zatváracou cenou. Americká ropa WTI so septembrovým kontraktom vzrástla o 0,98 % na 84,41 USD za barel.
Irán oznámil, že zastavil dve plavidlá, ktoré sa pokúšali opustiť Hormuzský prieliv. Správa opäť zvýraznila obavy o globálne dodávky energií po dronovom útoku na lode v egyptskom prístave v Stredozemnom mori začiatkom tohto týždňa.
Irán uviedol, že po zásahu jeho ozbrojených síl sa ďalšie štyri tankery otočili späť, tieto tvrdenia však nebolo možné nezávisle overiť.
Podľa dostupných údajov o lodnej doprave dva veľké tankery s ropou naloženou v Perzskom zálive Hormuzským prielivom preplávali.
(1 EUR = 1,1485 USD)