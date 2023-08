Ceny ropy v piatok podvečer vzrástli

New York 18. augusta (TASR) - Ceny ropy v piatok podvečer zmenili smer a po rannom poklese vzrástli. Ale za celý týždeň si komodita zrejme pripíše stratu, prvýkrát za osem týždňov. Dôvodom sú obavy o dopyt, ktoré prevážili obavy z napätej ponuky. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Situáciu na trhu ovplyvňuje vývoj v Číne, kde prehlbujúca sa kríza realitného sektora zvýšila obavy z pomalého hospodárskeho oživenia a znížila apetít investorov riskovať na rôznych trhoch.



A tiež obavy, že americký Federálny rezervný systém (Fed) ešte neskončil so zvyšovaním úrokových sadzieb, aby sa vyrovnal s infláciou. Vyššie náklady na pôžičky tak môžu brániť hospodárskemu rastu a následne znižovať celkový dopyt po rope.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa v piatok o 18.36 h SELČ predával po 81,06 USD (74,59 eura). To bolo o 67 centov alebo 0,83 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 51 centov alebo 0,61 % na 84,63 USD za barel.



(1 EUR = 1,0867 USD)