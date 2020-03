Ceny ropy v piatok pokračujú v raste

Singapur 20. marca (TASR) - Ceny ropy sa aj v piatok zvyšujú po dramatickom náraste v predchádzajúcom dni, keď sa komodita odrazila z viacročných miním. No napriek oživeniu zostávajú pod hranicou 30 dolárov za barel, keďže nový koronavírus ťahá ekonomiky do recesie.



Ropa začala ožívať po tom, ako prezident USA Donald Trump naznačil, že môže zasiahnuť do cenovej vojny medzi Saudskou Arábiou a Ruskom v „primeranom čase“.



Jej ceny podporili aj plány Spojených štátov kúpiť do konca júna až 30 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) ropy pre núdzové zásoby.



Aktívnejší májový kontrakt na americkú ľahkú ropu West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v máji sa v piatok o 6.40 h SEČ predával po 26,34 USD (24,39 eura). To bolo o 43 centov alebo 1,7 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Menej aktívny kontrakt na aprílové dodávky WTI, ktorý práve v piatok vyprší, tiež zdražel o 43 centov na 25,65 USD za barel.



Cena májového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent stúpla o 28 centov alebo približne o 1 % na 28,75 USD za barel.



1 EUR = 1,0801 USD)