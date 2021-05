New York 7. mája (TASR) - Ceny ropy v piatok popoludní mierne vzrástli. Komodita je na dobrej ceste pripísať si zisky aj za celý týždeň, už druhýkrát po sebe. Investori totiž stavili na zvyšovanie dopytu po energiách v súvislosti so zotavovaním globálneho hospodárstva vďaka očkovaniu, ktoré umožňuje vládam v USA a Európe postupne otvárať ekonomiky.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni sa v piatok o 18.23 h SELČ predával po 64,89 USD (53,81 eura). To bolo o 18 centov alebo 0,28 % viac ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent stúpla o 22 centov alebo 0,32 % na 68,31 USD za barel.



(1 EUR = 1,2059 USD)