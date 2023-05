New York 26. mája (TASR) - Ceny ropy v piatok popoludní vzrástli. A komodita smeruje k zisku aj za celý týždeň, už druhýkrát po sebe. Podporili ju údaje o poklese zásoby ropy v USA, oživenie cestovania aj optimistické signály, že republikáni v Kongrese a Biely dom sú blízko k dohode o zvýšení dlhového stropu pred 1. júnom. To zabráni vyhláseniu platobnej neschopnosti, ktorá by vážne zasiahla globálnu ekonomiku. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa v piatok o 17.56 h SELČ predával po 72,47 USD (67,41 eura). To bolo o 64 centov alebo 0,89 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes vzrástla o 48 centov alebo 0,63 % na 76,74 USD za barel.