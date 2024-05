New York 24. mája (TASR) - Ceny ropy v piatok popoludní vzrástli, ale držia sa blízko najnižšej úrovne za tri mesiace, od februára. A za celý týždeň komodita smeruje k strate. Dôvodom sú náznaky oslabenia dopytu napriek očakávaniam, že aliancia OPEC+ bude pokračovať v znižovaní produkcie. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa v piatok o 18.10 h SELČ predával po 77,57 USD (71,56 eura). To bolo o 70 centov alebo 0,91 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 65 centov alebo 0,80 %, na 82,01 USD za barel.



Predĺžený víkend v USA pri príležitosti Dňa obetí vojny (Memorial Day) sa zvyčajne považuje za začiatok vrcholnej letnej motoristickej sezóny, keď spotreba benzínu stúpa. Investori budú preto pozorne sledovať situáciu počas tohto víkendu, aby odhadli vývoj dopytu.



Najväčší svetoví producenti z aliancie OPEC+, ktorú tvoria Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ich spojenci na čele s Ruskom, medzitým oznámili, že ich najbližšie rokovania o ťažobnej politike sa uskutočnia 2. júna. To je o deň neskôr, ako sa pôvodne plánovalo. A stretnutie sa presúva do online priestoru. Všeobecne sa však očakáva, že aliancia predĺži dohodu o obmedzení produkcie aj na 2. polrok 2024.



(1 EUR = 1,084 USD)