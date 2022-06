Singapur 17. júna (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno klesli, keďže trh má po zvýšení úrokových sadzieb centrálnych bánk v USA, v Európe aj v Argentíne obavy o dopyt. Nové sankcie USA voči Iránu však zároveň obmedzili výraznejšie straty komodity.



Ak sa straty udržia počas dňa, ceny ropy by klesli aj za celý týždeň, a to v prípade Brentu prvýkrát za päť týždňov a WTI za osem týždňov.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa v piatok o 7.33 h SELČ predával po 116,76 USD (112,26 eura). To bolo o 83 centov alebo 0,71 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 64 centov alebo 0,64 % na 119,04 USD za barel.