Ceny ropy v piatok ráno klesli

Singapur 26. januára (TASR) - Ceny ropy sa v piatok ráno znížili po tom, ako predchádzajúci deň vzrástli na najvyššiu úroveň od uplynulého decembra. Dopyt podporila najmä správa o výrazne silnejšom než očakávanom raste americkej ekonomiky v závere minulého roka. Za celý týždeň ceny ropy smerujú k najväčšiemu nárastu od uplynulého októbra. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.23 h SEČ 82,09 USD (75,36 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 34 centov (0,41 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 76,84 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 52 centov alebo 0,67 %.



Ekonomika USA rástla v poslednom kvartáli minulého roka výrazne rýchlejšie, než sa očakávalo. Hrubý domáci produkt (HDP) krajiny, ktorá je najväčším svetovým spotrebiteľom ropy, stúpol medziročne o 3,3 % po náraste o 4,9 % v treťom štvrťroku. Ekonómovia pritom počítali so spomalením expanzie až na 2 %.



(1 EUR = 1,0893 USD)