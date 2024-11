Ceny ropy v piatok ráno klesli

Singapur 8. novembra (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno mierne klesli. Riziko, že hurikán v oblasti Mexického zálivu výrazne ovplyvní ťažbu, sa znížilo a trhy zároveň vyhodnocovali, ako môže politika novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa ovplyvniť svetový trh s ropou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.20 h SEČ 75,16 USD (69,69 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 47 centov (0,62 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 71,82 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 54 centov alebo 0,75 %.



Hurikán Rafael sa bude pravdepodobne pomaly presúvať na západ nad Mexický záliv a mimo amerických ropných polí, pričom od piatka by mal slabnúť, oznámilo americké Národné centrum pre hurikány. K poklesu cien prispeli aj údaje z Číny, podľa ktorých sa dovoz ropy do krajiny v októbri medziročne prepadol o 9 %, pričom klesal šiesty mesiac po sebe. Vo štvrtok (7. 11.) ceny podporili očakávania, že Trumpova administratíva sprísni sankcie voči Iránu a Venezuele, čo by viedlo k obmedzeniu dodávok na svetovom trhu s ropou.



1 EUR = 1,0785 USD)