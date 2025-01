Ceny ropy v piatok ráno klesli

Singapur 24. januára (TASR) - Ceny ropy sa v piatok ráno výraznejšie nezmenili, za celý týždeň však smerujú k poklesu. Vývoj na trhu ovplyvnili kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý zverejnil ambiciózny plán na zvýšenie produkcie ropy v USA a Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) vyzval, aby prispela k zníženiu cien komodity. Čiastočnú podporu cenám poskytla správa federálneho Úradu pre energetické informácie (Energy Information Administration, EIA), podľa ktorej zásoby ropy v USA minulý týždeň dosiahli najnižšiu úroveň od marca 2022. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.22 h SEČ 78,22 USD (75,18 eura) za barel (1 barel = 159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 7 centov (0,09 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s marcovým kontraktom, dosiahla 74,56 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 6 centov (0,08 %).



Trump počas svojho štvrtkového prejavu na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose vyhlásil, že od ropného kartelu OPEC a jeho faktického lídra, Saudskej Arábie, bude žiadať, aby znížili ceny ropy. Už v pondelok (20. 1.), v deň nástupu do úradu, Trump vyhlásil stav energetickej núdze v USA a zrušil environmentálne obmedzenia týkajúce sa energetickej infraštruktúry v rámci rozsiahleho plánu na maximalizáciu domácej ťažby ropy a plynu. K obavám o dopyt po rope prispeli aj jeho hrozby zavedenia nových ciel na kľúčových obchodných partnerov USA vrátane Európskej únie, Kanady, Mexika a Číny.



(1 EUR = 1,0404 USD)