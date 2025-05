Singapur 23. mája (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno klesli. Vývoj na trhu ovplyvnil silnejší americký dolár a očakávania, že zoskupenie OPEC+ zvýši ťažbu ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Barel (159 litorv) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa v piatok o 7.21 h SELČ predával po 60,86 USD (53,82 eura). To bolo o 34 centov alebo 0,56 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 33 centov alebo 0,51 % na 64,11 USD za barel.



Americký dolár vo štvrtok posilnil voči košu hlavných svetových mien. Prispelo k tomu schválenie návrhu zákona prezidenta Donalda Trumpa o znížení daní a výdavkov v Snemovni reprezentantov. Silnejší dolár zvyčajne tlačí ceny ropy nadol, keďže ju zdražuje pre držiteľov iných mien. K poklesu cien prispela aj správa, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci, známi pod spoločným názvom OPEC+, diskutujú o tom, či na svojom stretnutí 1. júna schvália ďalšie zvýšenie produkcie. Podľa zdrojov agentúry Reuters skupina plánuje urýchliť zvyšovanie produkcie a do novembra by mohla priniesť na trhy až o 2,2 milióna barelov ropy denne viac.



(1 EUR = 1,1309 USD)