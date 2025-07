Ceny ropy v piatok ráno klesli

Singapur 4. júla (TASR) - Ceny ropy sa v piatok ráno výraznejšie nezmenili po tom, ako Irán potvrdil svoj záväzok dodržiavať Zmluvu o nešírení jadrových zbraní (NPT). Dopyt tlmili aj očakávania ďalšieho rastu produkcie zo strany ropného zoskupenia OPEC+. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.24 h SELČ 68,71 USD (58,32 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 9 centov (0,13 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom klesla o 6 centov alebo o 0,09 % na na 66,94 USD/barel.



Zoskupenie OPEC+, ktoré zahŕňa Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojencov na čele s Ruskom, údajne plánuje pokračovať vo zvyšovaní produkcie. Zdroje agentúry Reuters uviedli, že po máji, júni a júli by mal OPEC+ aj v auguste zvýšiť ťažbu ropy o 411.000 barelov denne. Ak sa zoskupenie na tomto zvýšení dohodne, celkový rast produkcie ropy z jeho strany dosiahne tento rok 1,78 milióna barelov denne. To predstavuje viac než 1,5 % celosvetového dopytu. Členské štáty OPEC+ by sa mali zísť v nedeľu 6. júla.



(1 EUR = 1,1782 USD)