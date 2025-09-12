< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v piatok ráno klesli
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa v piatok o 7.33 h SELČ predával po 61,88 USD (52,96 eura).
Autor TASR
Singapur 12. septembra (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno klesli. Vývoj na trhu ovplyvnili najmä obavy z nadmernej ponuky na svetových trhoch a oslabenia dopytu v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa v piatok o 7.33 h SELČ predával po 61,88 USD (52,96 eura). To bolo o 49 centov alebo 0,79 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 47 centov alebo 0,71 % na 65,90 USD za barel.
Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) vo štvrtok (11. 9.) oznámila, že ponuka ropy tento rok vzhľadom na zvyšovanie ťažby porastie rýchlejšie, ako sa predpokladalo, v dôsledku čoho možno očakávať väčší prebytok komodity na svetových trhoch. Zásoby ropy v USA podľa údajov federálneho Úradu pre energetické informácie (EIA) minulý týždeň vzrástli o 3,9 milióna barelov, zatiaľ čo analytici očakávali ich pokles o približne jeden milión barelov. K poklesu cien prispelo aj víkendové rozhodnutie ropného zoskupenia OPEC+ o ďalšom zvýšení ťažby s účinnosťou od októbra.
(1 EUR = 1,1685 USD)
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa v piatok o 7.33 h SELČ predával po 61,88 USD (52,96 eura). To bolo o 49 centov alebo 0,79 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 47 centov alebo 0,71 % na 65,90 USD za barel.
Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) vo štvrtok (11. 9.) oznámila, že ponuka ropy tento rok vzhľadom na zvyšovanie ťažby porastie rýchlejšie, ako sa predpokladalo, v dôsledku čoho možno očakávať väčší prebytok komodity na svetových trhoch. Zásoby ropy v USA podľa údajov federálneho Úradu pre energetické informácie (EIA) minulý týždeň vzrástli o 3,9 milióna barelov, zatiaľ čo analytici očakávali ich pokles o približne jeden milión barelov. K poklesu cien prispelo aj víkendové rozhodnutie ropného zoskupenia OPEC+ o ďalšom zvýšení ťažby s účinnosťou od októbra.
(1 EUR = 1,1685 USD)