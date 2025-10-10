< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v piatok ráno klesli
Autor TASR
Singapur 10. októbra (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno klesli. Vývoj na trhu ovplyvnila dohoda o prvej fáze prímeria vo vojne v Pásme Gazy, ktorú potvrdil Izrael aj palestínske hnutie Hamas. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 7.23 h SELČ 65,04 USD (56,02 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 18 centov (0,28 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 61,39 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 12 centov (0,20 %).
Izraelský kabinet v noci na piatok schválil dohodu o zabezpečení prepustenia všetkých rukojemníkov a prímerí v Gaze. Kabinet súhlasil s dohodou v piatok skoro ráno miestneho času po tom, čo sprostredkovatelia oznámili dohodu o prepustení izraelských rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov v prvej fáze iniciatívy amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vyše dvojročnej vojny v Gaze.
Vojna v Gaze od svojho začiatku výrazne prispela k rastu cien ropy, keďže investori na komoditných trhoch prihliadajú na riziko ohrozenia globálnych dodávok, ak by sa boje medzi Izraelom a palestínskymi militantmi rozvinuli do širšieho regionálneho konfliktu.
(1 EUR = 1,1611 USD)
