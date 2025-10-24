< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v piatok ráno klesli
Autor TASR
Singapur 24. októbra (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno klesli po výraznom náraste v uplynulých dvoch dňoch. Sú však na najlepšej ceste, aby zaznamenali celotýždenný zisk. Nové sankcie USA voči dvom najväčším ruským ropným spoločnostiam pre vojnu na Ukrajine totiž podporili obavy z nedostatku dodávok. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.
Decembrový kontrakt na americkú ľahkú ropu WTI sa v piatok o 7.48 h SELČ predával so stratou 22 centov alebo 0,36 % po 61,57 USD (53,11 eura) za barel (159 litrov). Decembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent stratil takisto 22 centov alebo 0,33 % a predával sa po 65,77 USD za barel.
„Ceny ropy sa stabilizujú a obchodníci sčasti vyberajú zisky, čo signalizuje, že trh neprepadol panike v súvislosti s ruskými dodávkami,“ uviedla zakladateľka analytickej firmy Vanda Insights Vandana Hari. „Je pravdepodobné, že trh počká a bude sledovať ďalší vývoj, až kým nedôjde k ďalšiemu zvratu, ktorým môže byť eskalácia alebo deeskalácia,“ dodala Hari. Podľa nej trh aktuálne počíta s uvoľnením.
Ceny oboch referenčných druhov ropy vo štvrtok (23. 10.) vyskočili o viac ako 5 % a zrejme zaznamenajú týždenný nárast približne o 7 %. Naposledy tak prudko stúpli v polovici júna.
Sankcie USA spôsobili, že čínske štátne ropné spoločnosti v krátkodobom horizonte pozastavia nákupy ruskej ropy, uviedli zdroje agentúry Reuters. Rafinérie v Indii, ktorá je najväčším odberateľom ruskej ropy dovážanej po mori, sa podľa zdrojov z odvetvia chystajú výrazne znížiť dovoz surovej ropy.
(1 EUR = 1,1593 USD)
