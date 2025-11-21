< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v piatok ráno klesli
Autor TASR
Singapur 21. novembra (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno klesli a smerujú k poklesu aj za celý týždeň, keďže investori zvažujú mierový návrh pre Ukrajinu a zároveň sa pripravujú na nové sankcie voči ruským ropným gigantom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v piatok o 6.37 h SEČ predával po 58,39 USD (50,71 eura). To bolo o 61 centov alebo 1,03 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 57 centov alebo 0,88 % na 62,81 USD za barel.
Oba kontrakty by si mali za týždeň pripísať stratu vo výške takmer 3 % po obnovení nakládok v kľúčovom exportnom uzle v Rusku, keďže trh má obavy z prebytku ponuky nad dopytom.
Zároveň oneskorená správa o zamestnanosti v USA ukázala nečakane veľký nárast nových pracovných miest v septembri, o 119.000, ale stúpla aj miera nezamestnanosti, a to na 4,4 %. Trhy interpretovali tieto údaje ako podkopávanie argumentov pre bezprostredné uvoľnenie menovej politiky centrálnej banky Fed, čo oslabí dopyt po rope.
(1 EUR = 1,1514 USD)
