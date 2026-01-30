< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v piatok ráno klesli
Autor TASR
Singapur 30. januára (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno klesli o viac ako 1 %, za celý mesiac však smerujú k najväčším ziskom za posledné roky. Dôvodom sú obavy z možného útoku USA na Irán. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.16 h SEČ 69,86 USD (58,37 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 85 centov (1,2 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 64,40 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zníženie o 1,02 USD alebo 1,56 %.
Napätie sa stupňuje v dôsledku koncentrácie ozbrojených síl USA na Blízkom východe. Americký prezident Donald Trump v stredu (28. 1.) vyzval Irán, aby pristúpil na dohodu o svojom jadrovom prípade, inak bude čeliť útoku. Konflikt by mohol viesť k narušeniu dodávok z krajiny, ktorá patrí medzi najväčších producentov ropy na Blízkom východe.
Za celý január cena Brentu smeruje k nárastu o 14,7 %, čo je najväčší skok od januára 2022. WTI je na ceste k zvýšeniu o 12 %, čo by znamenalo najvýraznejšie zdraženie od júla 2023.
(1 EUR = 1,1968 USD)
