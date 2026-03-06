< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v piatok ráno klesli
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.15 h SEČ 84,94 USD (73,11 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 6. marca (TASR) - Ceny ropy v piatok klesli prvýkrát za šesť dní po správe, že USA zvažujú intervencie na trhu s cieľom utlmiť rastúce ceny. Washington takisto zahraničným spoločnostiam zmiernil obmedzenia pre nákupy ruskej ropy vzhľadom na výpadky dodávok spôsobené vojnou na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.15 h SEČ 84,94 USD (73,11 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 47 centov (0,55 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 80,42 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zlacnenie o 59 centov (0,73 %).
Cena Brentu sa za celý týždeň zvýšila o viac ako 16 % a WTI o vyše 19 %. Oba kontrakty smerujú k najvýraznejšiemu týždennému nárastu od februára 2022, keď Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Ceny ropy zamierili strmo nahor po začiatku vojny medzi USA a Izraelom proti Iránu 28. februára. Konflikt viedol k zastaveniu premávky tankerov cez Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčovou dopravnou trasou vo svetovom obchode s ropou. Boje sa odvtedy rozšírili po celom regióne Blízkeho východu, kde spôsobili narušenie produkcie ropy a odstavenie rafinérií a závodov na skvapalnený zemný plyn (LNG).
(1 EUR = 1,1618 USD)
