Singapur 9. apríla (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno mierne klesli. Dôvodom je zvyšovanie dodávok zo strany veľkých producentov a negatívny vplyv pandémie ochorenia COVID-19 na dopyt.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s májovým kontraktom sa o 9.09 h SELČ predával po 59,53 USD (50,14 eura). To bolo o 7 centov alebo 0,12 % menej ako vo štvrtok (8. 4.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. WTI vo štvrtok stratila 17 centov alebo okolo 0,3 % a uzavrela na 59,60 USD za barel. Júlový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v piatok o 9.13 h SELČ predával so stratou 22 centov alebo 0,35 % po 62,98 USD za barel.



Oba referenčné druhy ropy zrejme zaznamenajú za celý tento týždeň oslabenie o 2 % až 3 %. Hlavným dôvodom je dohoda skupiny OPEC+, že od mája do júla postupne zvýši dodávky o 2 milióny barelov denne.



(1 EUR = 1,1873 USD)