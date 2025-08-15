< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v piatok ráno mierne klesli
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa v piatok o 7.23 h SELČ predával po 63,71 USD (54,50 eura).
Autor TASR
Singapur 15. augusta (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno po výraznom raste z predchádzajúceho dňa mierne klesli. Ceny smerujú k zisku aj za celý týždeň. Podporujú ich najmä hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa, že bude pokračovať v zavádzaní vysokých ciel na krajiny, ktoré nakupujú ruskú ropu, ak Moskva neukončí vojnu proti Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa v piatok o 7.23 h SELČ predával po 63,71 USD (54,50 eura). To bolo o 25 centov alebo 0,39 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 21 centov alebo 0,31 % na 66,63 USD za barel.
V centre pozornosti trhov zostáva piatkový samit medzi prezidentmi USA a Ruska, ktorý môže viesť k zmierneniu alebo sprísneniu sankcií Washingtonu voči Moskve. Trump v stredu (13. 8.) po telefonáte s európskymi lídrami varoval, že ak ruský prezident Vladimir Putin nebude súhlasiť s prímerím, bude to mať veľmi vážne dôsledky.
(1 EUR = 1,169 USD)
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa v piatok o 7.23 h SELČ predával po 63,71 USD (54,50 eura). To bolo o 25 centov alebo 0,39 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 21 centov alebo 0,31 % na 66,63 USD za barel.
V centre pozornosti trhov zostáva piatkový samit medzi prezidentmi USA a Ruska, ktorý môže viesť k zmierneniu alebo sprísneniu sankcií Washingtonu voči Moskve. Trump v stredu (13. 8.) po telefonáte s európskymi lídrami varoval, že ak ruský prezident Vladimir Putin nebude súhlasiť s prímerím, bude to mať veľmi vážne dôsledky.
(1 EUR = 1,169 USD)