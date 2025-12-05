< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v piatok ráno mierne klesli
Autor TASR
Singapur 5. decembra (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno mierne klesli. Vývoj na trhu ovplyvňujú najmä očakávania, že Federálny rezervný systém (Fed) v USA čoskoro zníži úrokové sadzby, čo by mohlo stimulovať hospodársky rast a dopyt po rope. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v piatok o 7.09 h SEČ predával po 59,60 USD (51,09 eura). To bolo o sedem centov alebo 0,12 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o jeden cent alebo 0,02 % na 63,25 USD za barel. Predchádzajúci deň oba kontrakty uzavreli so ziskom okolo 1 %.
Ceny tento týždeň podporil aj neúspech rokovaní medzi USA a Ruskom, ktoré nepriniesli žiadny významný posun v otázke dohody o ukončení vojny na Ukrajine, ktorá by mohla zahŕňať aj návrat ruskej ropy na trh.
(1 EUR = 1,1666 USD)
