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Ceny ropy v piatok ráno mierne klesli

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Ale boli na ceste k celotýždňovému rastu, keďže patová situácia vo vojne v Iráne naďalej narúša dodávky z kľúčového producentského regiónu Blízkeho východu.

Autor TASR
Singapur 21. augusta (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno mierne klesli, ale boli na ceste k celotýždňovému rastu, keďže patová situácia vo vojne v Iráne naďalej narúša dodávky z kľúčového producentského regiónu Blízkeho východu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.13 h SELČ 93,25 USD (79,83 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 0,53 USD (0,57 %).

Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 86,22 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to bol pokles o 0,61 USD, čiže o 0,7 %.

Počas predchádzajúcich piatich dní ropa Brent dražela o viac ako 7 % a WTI o viac ako 8 %. Predchádzajúca mierová dohoda medzi USA a Iránom tento týždeň vypršala bez toho, aby sa ktorákoľvek strana pokúsila obnoviť rozhovory, a americký prezident Donald Trump pohrozil ekonomickými odvetnými opatreniami voči krajinám podporujúcim Irán. Spoločnosť BMI, ktorá patrí do skupiny Fitch Solutions, v piatok oznámila, že tento mesiac prehodnotí svoj výhľad ceny ropy Brent a dodala, že riziká pre výhľad sú „naklonené smerom nahor“.

(1 EUR = 1,1681 USD)
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