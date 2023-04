Singapur 28. apríla (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno mierne posilnili, celý týždeň však pravdepodobne druhýkrát po sebe uzatvoria so stratou. Trhy znepokojila správa o výraznejšom než očakávanom spomalení americkej ekonomiky, čo prevážilo nad údajmi o poklese počtu nových žiadateľov o podporu v nezamestnanosti v USA v uplynulom týždni. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni sa v piatok o 6.41 h SELČ predával po 75,23 USD (68,13 eura). To bolo o 47 centov alebo 0,63 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júnového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 48 centov alebo 0,61 % na 78,85 USD za barel.



Najväčšia svetová ekonomika počas troch mesiacov do konca marca podľa predbežných údajov federálneho ministerstva obchodu spomalila tempo rastu na 1,1 % po raste o 2,6 % v poslednom kvartáli vlaňajška.



Dopyt po rope okrem obáv z hroziacej recesie tlačí nadol aj možnosť ďalšieho sprísňovania menovej politiky popredných centrálnych bánk. Očakáva sa, že sadzby na svojich zasadnutiach v prvom májovom týždni zvýšia Federálny rezervný systém (Fed) v USA, britská Bank of England aj Európska centrálna banka (ECB).



(1 EUR = 1,1042 USD)