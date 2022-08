Ceny ropy v piatok ráno mierne vzrástli

Singapur 5. augusta (TASR) - Ceny ropy si na konci týždňa mierne polepšili po výraznom poklese vo štvrtok (4. 8.). Pre obavy zo spomaľovania ekonomiky a deštrukcie dopytu sa už znížili na 6-mesačné minimá a zrejme zaznamenajú za tento týždeň pokles o 10 %.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa v piatok ráno o 7.40 h SELČ predával po 89,10 USD (87,52 eura). To bolo o 56 centov alebo 0,62 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt sa vo štvrtok oslabil o 2,12 USD alebo asi o 2,3 % a prvýkrát od začiatku februára uzavrel pod hranicou 90 USD na 88,54 USD za barel.



Októbrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v piatok o 7.40 h SELČ obchodoval so ziskom 42 centov alebo 0,45 % po 94,54 USD za barel.



Ceny čierneho zlata sa tento týždeň dostali pod tlak, keďže trh sa bojí negatívneho vplyvu inflácie na ekonomický rast, a tým aj dopyt. Pokles cien obmedzujú len obavy z nedostatočnej ponuky.



(1 EUR = 1,0181 USD)