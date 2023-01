Ceny ropy v piatok ráno mierne vzrástli

Singapur 27. januára (TASR) - Ceny ropy sa v piatok ráno mierne posilnili. Optimizmus týkajúci sa oživenia dopytu v Číne totiž prevážil nad obavami z potenciálnej recesie v USA.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy WTI s kontraktom dodávky v marci sa v piatok ráno o 8.19 h SEČ predával po 81,20 USD (74,53 eura). To bolo o 19 centov alebo o 0,23 % viac ako vo štvrtok (26. 1.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Vo štvrtok si marcový kontrakt pripísal 86 centov alebo 1,1 % a uzavrel na 81,01 USD za barel.



Marcový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v piatok ráno zdražel o 15 centov alebo o 0,17 % a o 8.18 h SEČ sa predával po 87,62 USD za barel.



Obchodovanie na ropnom trhu bolo v tomto týždni relatívne pokojné. Vo štvrtok ceny podporili solídne údaje o vývoji hrubého domáceho produktu (HDP) Spojených štátov v poslednom štvrťroku 2022. Mnohí experti však varujú, že najväčšia svetová ekonomika smeruje do recesie. Jedným z hlavných dôvodov je to, že americká centrálna banka v rámci boja s vysokou infláciou výrazne sprísnila menovú politiku



Vyhliadky dopytu zlepšilo uvoľnenie protipandemických reštrikcií v Číne, kde sa počíta s oživením ekonomiky a spotreby energií.



(1 EUR = 1,0895 USD)