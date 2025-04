Singapur 11. apríla (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno mierne vzrástli. Ale za celý týždeň si komodita pripíše straty, keďže obchodníkov znepokojuje vplyv rýchlo sa stupňujúcej obchodnej vojny medzi USA a Čínou na dopyt aj hospodársky rast. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v máji sa v piatok o 7.21 h SELČ predával po 60,21 USD (54,33 eura). To bolo o 14 centov alebo 0,23 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júnového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 16 centov alebo 0,25 % na 63,49 USD za barel.



Ceny ropy sa stále držia blízko štvorročného minima pre obavy zo spomalenia dopytu v dôsledku zvýšených ciel USA. Analytici odhadujú, že za celý týždeň sa ceny oboch kontraktov znížia o približne 3,7 %.



Aj keď americký prezident Donald Trump odložil plány na uvalenie recipročných ciel na väčšinu krajín o 90 dní, pokračoval vo zvyšovaní ciel pre Čínu, ktoré už dosiahli 145 %. Peking tento krok odsúdil, pričom v priebehu tohto týždňa zaviedol clá vo výške 84 % na dovoz z USA. Zároveň sľúbil, že bude „bojovať až do konca“.



Obchodníci sa obávajú, že obchodná vojna medzi USA a Čínou poškodí dopyt po rope, najmä preto, lebo Čína je najväčším svetovým dovozcom ropy. Očakáva sa, že Čína zintenzívni svoje stimulačné opatrenia, aby kompenzovala vplyv amerických ciel.



Trhy znepokojuje aj vplyv ciel na ekonomiku USA vzhľadom na to, že stále dováža niekoľko čínskych tovarov, ktoré bude ťažké nahradiť.



(1 EUR = 1,1082 USD)