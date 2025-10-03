< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v piatok ráno mierne vzrástli
Autor TASR
Singapur 3. októbra (TASR) - Ceny ropy v piatok po štyroch dňoch poklesu mierne vzrástli. Za celý týždeň smerujú k najstrmšiemu prepadu od konca júna. Trhy naďalej očakávajú, že ropné zoskupenie OPEC+ čoskoro oznámi výrazné zvýšenie produkcie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 7.24 h SELČ 64,59 USD (54,95 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 48 centov (0,75 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 60,94 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje nárast o 46 centov alebo 0,76 %.
Zoskupenie OPEC+, ktoré tvoria štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti vrátane Ruska, by podľa nemenovaných zdrojov agentúry Reuters mohlo na najbližšom zasadnutí rozhodnúť o zvýšení produkcie v novembri až o 500.000 barelov denne. Virtuálna schôdzka je naplánovaná na 5. októbra.
Ak by sa tieto odhady naplnili, znamenalo by to takmer štvornásobne výraznejšie zvýšenie ťažby, než štáty OPEC+ oznámili na mesiac október. Podľa zdrojov má o prudšie zvyšovanie produkcie záujem najmä Saudská Arábia, ktorá sa usiluje získať späť pôvodný podiel na trhu.
(1 EUR = 1,1754 USD)
