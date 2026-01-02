< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v piatok ráno mierne vzrástli
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla v piatok do 7.15 h SEČ 61,24 USD (52,12 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 2. januára (TASR) - Ceny ropy v prvý obchodný deň nového roka mierne vzrástli, potom ako v minulom roku zaznamenali najväčšiu ročnú stratu od roku 2020. Vývoj na trhu ovplyvnili ukrajinské útoky na ruskú ropnú infraštruktúru a blokáda vývozu venezuelskej ropy zo strany Spojených štátov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla v piatok do 7.15 h SEČ 61,24 USD (52,12 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 39 centov (0,64 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom vzrástla o 37 centov alebo o 0,68 % na 57,79 USD/barel.
Kyjev v posledných mesiacoch zintenzívnil útoky na ruskú energetickú infraštruktúru s cieľom narušiť jeden z hlavných zdrojov financovania vojny, ktorú vedie Moskva proti Ukrajine už takmer štyri roky. Washington zase vystupňoval tlak na venezuelského prezidenta Nicolása Madura a v stredu (31. 12.) uvalil sankcie na štyri spoločnosti a s nimi spolupracujúce ropné kartely. Cieľom blokády ja zabrániť sankcionovaným tankerom vo vývoze ropy z krajiny, ktorá sa podľa Washingtonu podieľa na pašovaní drog do USA.
(1 EUR = 1,175 USD)
