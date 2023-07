Ceny ropy v piatok ráno posilnili

Singapur 14. júla (TASR) - Ceny ropy smerujú prvýkrát od apríla k tretiemu týždennému rastu za sebou. V piatok ráno ich podporili správy o narušení dodávok z Líbye a Nigérie. Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) zároveň navýšila svoju prognózu vývoja dopytu po komodite v tomto aj budúcom roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 6.32 h SELČ 81,45 USD (72,84 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 9 centov (0,11 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 76,99 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 10 centov (0,13 %).



Nepokoje v Líbyi viedli vo štvrtok (13. 7.) k uzavretiu viacerých ropných polí. V Nigérii zase spoločnosť Shell dočasne zastavila prevádzku svojho terminálu pre podozrenie z úniku ropy. Ceny podporila aj správa o júnovom spomalení rastu spotrebiteľských cien v USA na viac ako dvojročné minimum. To podporilo očakávania, že Federálny rezervný systém (Fed) sa priblížil ku koncu sprísňovania menovej politiky.



(1 EUR = 1,1182 USD)