Ceny ropy v piatok ráno posilnili

Singapur 25. augusta (TASR) – Ceny ropy v piatok ráno rástli, zároveň však smerujú k druhej celotýždňovej strate po sebe. Trhy vyčkávajú na prejav šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Jeromea Powella, ktorý by mohol neskôr počas dňa priniesť signály, ako dlho ešte úrokové sadzby zostanú na zvýšenej úrovni. Dopyt po rope brzdil americký dolár, ktorý posilnil na 10-týždňové maximum, čo komoditu zdražilo pre držiteľov iných mien. Očakáva sa, že ceny ropy tento týždeň klesnú o 1,5 % až 2,5 %.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 6.26 h SELČ 83,65 USD (77,17 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 29 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 79,35 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 30 centov.



(1 EUR = 1,084 USD)