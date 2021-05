Ceny ropy v piatok ráno prakticky stagnovali

Singapur 21. mája (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno takmer stagnovali. Počas tohto týždňa sa však výrazne oslabili.



Barel (159 litrov) severomorskej ropnej zmesi Brent s júlovým kontraktom sa o 7.50 h SELČ predával so stratou 5 centov po 65,06 USD (53,31 eura) za barel. Júlový kontrakt na americkú ropu WTI sa predával s plusom 15 centov po 62,09 USD za barel.



Tlak na ceny ropy zmiernilo oslabenie dolára, čo podporilo dopyt. Počas celého tohto týždňa boli ceny čierneho zlata pod výrazným tlakom. Jedným z faktorom bol aj pokrok v rokovaniach o iránskom jadrovom programe. Prípadný úspech by totiž mohol viesť k uvoľnení sankcií voči Iránu, čo by zvýšilo ponuku na trhu.



(1 EUR = 1,2203 USD)