Singapur 19. apríla (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno prudko vzrástli. Dôvodom je napätie na Blízkom východe. Iránske tlačové agentúry informovali totiž o niekoľkých výbuchoch po celej krajine po útokoch zo strany Izraela. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Izrael varoval pred odvetou po tom, ako Irán uplynulý víkend zaútočil na židovský štát raketami a dronmi. To zase mala byť reakcia na útok na iránsky konzulát v sýrskom Damasku, z ktorého bol obvinený Izrael.



Eskalácia konfliktu na Blízkom východe ženie ceny ropy nahor. No zároveň posilnenie dolára brzdí ich rast, keďže ešte viac zdražuje ropu kupcom, ktorí platia v iných menách.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v máji sa v piatok o 7.35 h SELČ predával po 84,53 USD (79,15 eura). To bolo o 1,80 USD alebo 2,18 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júnového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 1,61 USD alebo 1,85 % na 88,72 USD za barel.



(1 EUR = 1,0679 USD)