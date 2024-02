Singapur 2. februára (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno rástli po tom, ako aliancia OPEC+, ktoré združuje najväčších svetových producentov komodity, potvrdila svoju stratégiu znižovania ťažby v snahe stabilizovať ceny. Na dopyt pozitívne vplývalo aj rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed), ktorá ponechala svoje úrokové sadzby bez zmeny, pričom signalizovala, že k uvoľneniu menovej politiky môže pristúpiť ešte počas tohto roka roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.20 h SEČ 78,89 USD (72,95 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 19 centov (0,24 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v marci dosiahla 73,92 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 10 centov, alebo 0,14 %.



Členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci na čele s Ruskom združení vo formáte OPEC+ vo štvrtok (1. 2.) rozhodli, že v prvom štvrťroku 2024 budú pokračovať v znížení ťažby v rozsahu 2,2 milióna barov denne. Zdroje z prostredia aliancie uviedli, že o potvrdení alebo zmene ťažobnej politiky skupina rozhodne v marci.



Federálny rezervný systém v USA v stredu (31. 1.) ponechal svoju základnú jednodňovú úrokovú sadzbu v pásme 5,25 - 5,50 %. Šéf Fedu Jerome Powell po zasadnutí uviedol, že sadzby už dosiahli svoj vrchol a v závislosti od vývoja ekonomiky by sa mohli v tomto roku začať znižovať. Nižšie úrokové sadzby by mohli stlačiť nadol náklady na spotrebiteľské pôžičky, čo môže podporiť hospodársky rast a dopyt po rope.



(1 EUR = 1,0814 USD)