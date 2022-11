Singapur 4. novembra (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno vzrástli o viac ako 2 %. Podporilo ich oslabenie dolára rovnako ako špekulácie o tom, že Čína môže uvoľniť svoje protipandemické reštrikcie.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v piatok o 7.45 h SEČ predával po 90,35 USD (92,64 eura). To bolo o 2,18 USD alebo 2,47 % viac v porovnaní so štvrtkovým (3. 11.) koncom obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt vo štvrtok stratil 1,83 USD alebo okolo 2 % a uzavrel na 88,17 USD za barel.



Januárový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v piatok ráno zdražel o 2,14 USD alebo o 2,26 % a o 7.45 h SEČ sa predával po 96,81 USD za barel.



Tento týždeň sa opakovane objavujú správy, že Čína by mohla zmeniť svoju politiku nulového covidu. To podporilo aj ceny čierneho zlata, keďže Čína je najväčším dovozcom ropy na svete.



(1 EUR = 0,9753 USD)