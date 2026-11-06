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Ceny ropy v piatok ráno vzrástli
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.04 h SEČ 99,84 USD (88,95 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 6. novembra (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno vzrástli, za celý týždeň však smerujú k výraznému poklesu vďaka očakávaniam, že výsledky volieb do amerického Kongresu prispejú k ukončeniu vojny medzi USA a Iránom. Hlbšiemu prepadu cien na druhej strane naďalej bránia obavy z narušenia dodávok z oblasti Blízkeho východu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.04 h SEČ 99,84 USD (88,95 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 1,55 USD (1,58 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 91,65 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 1,13 USD (1,25 %).
Za celý týždeň ceny ropy Brent aj WTI smerujú k poklesu o približne 12 %. Oba kontrakty prudko zlacneli po utorkových (3. 11.) voľbách, v ktorých získala Demokratická strana kontrolu nad oboma komorami Kongresu na úkor republikánov prezidenta Donalda Trumpa. To zvýšilo vyhliadky na zmiernenie konfliktu s Iránom, ktorý trvá už deviaty mesiac. Len v stredu (4. 11.) ceny ropy klesli o 8 % a dostali sa na najnižšiu úroveň za posledné dva mesiace. Ceny neskôr zamierili nahor v reakcii na sériu útokov na tankery, ku ktorým došlo v stredu a vo štvrtok (5. 11.) v Hormuzskom prielive.
(1 EUR = 1,1224 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.04 h SEČ 99,84 USD (88,95 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 1,55 USD (1,58 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 91,65 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 1,13 USD (1,25 %).
Za celý týždeň ceny ropy Brent aj WTI smerujú k poklesu o približne 12 %. Oba kontrakty prudko zlacneli po utorkových (3. 11.) voľbách, v ktorých získala Demokratická strana kontrolu nad oboma komorami Kongresu na úkor republikánov prezidenta Donalda Trumpa. To zvýšilo vyhliadky na zmiernenie konfliktu s Iránom, ktorý trvá už deviaty mesiac. Len v stredu (4. 11.) ceny ropy klesli o 8 % a dostali sa na najnižšiu úroveň za posledné dva mesiace. Ceny neskôr zamierili nahor v reakcii na sériu útokov na tankery, ku ktorým došlo v stredu a vo štvrtok (5. 11.) v Hormuzskom prielive.
(1 EUR = 1,1224 USD)