Singapur 3. decembra (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno vzrástli. Trhy tak zareagovali na vyhlásenie aliancie OPEC+, že pred ďalším plánovaným zasadnutím prehodnotí svoju ponuku, ak variant omikron nového koronavírusu zníži dopyt.



Za celý týždeň si však komodita zrejme pripíše stratu, už šiesty týždeň po sebe.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci na čele s Ruskom, známi ako skupina OPEC+, prekvapili trhy, keď vo štvrtok (2. 12.) oznámili, že sa budú držať svojho plánu a v januári opäť zvýšia ťažbu o 400.000 barelov denne (bpd).



Skupina si však nechala otvorené dvere na rýchlu zmenu politiky, ak by dopyt zasiahli opatrenia na zastavenie šírenia variantu omikron. Vyhlásila, že v prípade potreby sa môže stretnúť aj skôr ako 4. januára 2022, na kedy je naplánované jej najbližšie zasadanie. To podporilo ceny ropy.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v piatok o 7.34 h SEČ predával po 67,74 USD (59,74 eura). To bolo o 1,24 USD alebo 1,86 % viac ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 1,30 USD alebo 1,87 % na 70,97 USD za barel.



(1 EUR = 1,1339 USD)