Ceny ropy v piatok ráno vzrástli

Singapur 2. septembra (TASR) - Ceny ropy na konci týždňa vzrástli po výraznom poklese v uplynulých dňoch. Dôvodom sú špekulácie, že aliancia producentov OPEC+ bude na svojom pondelkovom (5. 9.) zasadnutí diskutovať o znížení ťažby. Na trhu však naďalej panujú obavy zo slabého rastu globálnej ekonomiky a protiepidemických reštrikcií v Číne.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s októbrovým kontraktom sa v piatok o 7.30 h SELČ predával po 88,15 USD (88,11 eura). To bolo o 1,54 USD alebo 1,78 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt sa vo štvrtok (1. 9.) oslabil o 2,94 USD alebo približne o 3,3 % a uzavrel na 86,61 USD za barel, pričom počas obchodovania jeho cena padla až na 85,98 USD za barel.



Novembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v piatok zdražel o 1,45 USD alebo 1,57 % a o 7.35 h SELČ sa obchodoval po 93,81 USD za barel.



Oba referenčné druhy ropy vo štvrtok klesli približne o 3 % a dostali sa na dvojtýždňové minimá. Brent od začiatku týždňa stráca takmer 7 % a WTI okolo 5 %.



Predstavitelia aliancie producentských krajín OPEC+ by sa mali stretnúť v pondelok. Experti očakávajú, že pre pokles dopytu a cien sa môže signalizovať potenciálne zníženie ťažby, ktorú by však zatiaľ mali ponechať nezmenenú.



Negatívny vplyv na ceny čierneho zlata má okrem obáv z oslabenia dopytu aj posilňovanie dolára, ktorý sa dostal v noci na piatok na 20-ročné maximum.



(1 EUR = 1,0004 USD)