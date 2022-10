Singapur 14. októbra (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno vzrástli. Podporilo ich mierne oslabenie amerického dolára a pokles zásob nafty v USA. Ale za celý týždeň si komodita pripíše stratu pre obavy z recesie ekonomík.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa v piatok o 8. h SELČ predával po 89,32 USD (91,71 eura). To bolo o 21 centov alebo 0,24 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 18 centov alebo 0,19 % na 94,75 USD za barel.



Saudská Arábia a Spojené štáty medzitým pokračujú v konfliktoch pre rozhodnutie Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojencov z aliancie OPEC+ znížiť ťažbu o dva milióny barelov. Saudská Arábia, de facto vodca OPEC, odmietla kritiku Washingtonu ako "nezaloženú na faktoch" a tvrdí, že žiadosť USA odložiť zníženie produkcie by mala negatívne ekonomické dôsledky.



Ceny ropy podporil aj prudký pokles zásob ropných destilátov v USA minulý týždeň, v dôsledku očakávaného nárastu dopytu po vykurovacom oleji s blížiacou sa zimou.



Konkrétne, zásoby destilátov, ktoré zahŕňajú naftu a vykurovací olej, klesli o 4,9 milióna barelov na 106,1 milióna barelov, čo je najmenej od mája.



Ale zároveň zásoby ropy v USA sa zvýšili za týždeň do 7. októbra o 9,9 milióna barelov na 439,1 milióna barelov. To je viac, ako sa očakávalo.



"Trh však ignoroval nárast zásob ropy v USA o takmer 10 miliónov barelov minulý týždeň a sústredil sa na pokles zásob destilátov o 4,9 milióna barelov," uviedla spoločnosť ANZ Research v piatkovej poznámke a dodala, že vývoj, ako napríklad zníženie produkcie ropy OPEC+ a sankcie na ruskú ropu "vytvárajú pozadie pre nestále ceny".



(1 EUR = 0,9739 USD)