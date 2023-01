Singapur 20. januára (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno vzrástli a aj za celý týždeň by mali byť vyššie. Prispel k tomu optimizmus v súvislosti s oživením čínskeho dopytu v tomto roku po uvoľnení takmer všetkých obmedzení spojených s ochorením COVID-19, ktorý do značnej miery vykompenzoval obavy, že spomalenie globálnej ekonomiky naruší trhy s ropou.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu aj Medzinárodná agentúra pre energetiku predpovedajú, že zotavenie čínskej ekonomiky prinesie v roku 2023 rekordne vysoký dopyt po rope. Táto predstava bola v uplynulých týždňoch kľúčovým motorom rastu cien ropy.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) sa v piatok o 7.36 h SEČ predával po 81,19 USD (75,07 eura). To bolo o 58 centov alebo 0,72 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent sa zvýšila o 25 centov alebo 0,29 % na 86,41 USD za barel.



(1 EUR = 1,0815 USD)