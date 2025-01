Ceny ropy v piatok ráno vzrástli

Singapur 31. januára (TASR) - Ceny ropy v piatok vzrástli, keďže trhy zvažovali hrozbu ciel amerického prezidenta Donalda Trumpa na Mexiko a Kanadu, dvoch najväčších vývozcov ropy do USA, ktoré by mohli nadobudnúť účinnosť tento víkend. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci sa v piatok o 7.19 h SEČ predával po 73,31 USD (70,47 eura). To bolo o 58 centov alebo 0,80 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena marcového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 38 centov alebo 0,49 % na 77,25 USD za barel.



Za celý týždeň ceny smerujú k poklesu o približne 1,5 %. Za január by však mal Brent posilniť o 3,8 %, čo by bol pre tento kontrakt jeho najlepší mesiac od júna, zatiaľ čo cena WTI by mala stúpnuť o 2,3 %.



Trump pohrozil, že už v sobotu (1. 2.) zavedie 25-percentné clo na dovozy z Kanady a Mexika, ak tieto dve krajiny na svojich hraniciach nezastavia pašovanie fentanylu do Spojených štátov. Nie je jasné, či by sa clá týkali aj ropy. Vo štvrtok (30. 1.) Trump uviedol, že sa čoskoro rozhodne, či vylúči kanadský a mexický dovoz ropy z nových ciel. V roku 2023, čo je posledný celý rok, za ktorý sú k dispozícii údaje, Kanada vyvážala do USA 3,9 milióna barelov ropy denne (bpd), zatiaľ čo celkový dovoz komodity bol v objeme 6,5 milióna bpd. Na Mexiko podľa údajov federálneho Úradu pre energetické informácie (EIA) pripadlo 733.000 bpd.



(1 EUR = 1,0403 USD)