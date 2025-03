Singapur 21. marca (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno vzrástli a pokračovali na ceste k druhému týždennému zisku po sebe. Trh reagoval najmä na nové sankcie USA voči Iránu a plánované zníženie ťažby v rámci zoskupenia OPEC+. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v apríli sa v piatok o 7.30 h SEČ predával po 68,27 USD (63,02 eura). To bolo o 20 centov alebo 0,29 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena májového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 19 centov alebo 0,26 % na 72,19 USD za barel.



Americké ministerstvo financií oznámilo nové sankcie, ktoré sa okrem iného zamerali na čínsku rafinériu a plavidlá spolupracujúce na dodávkach iránskej ropy do Číny. Ide už o štvrté kolo sankcií, odkedy americký prezident Donald Trump vo februári oznámil návrat k politike maximálneho tlaku na Irán, ktorú uplatňoval vo svojom prvom funkčnom období.



Ceny ropy podporil aj nový plán zoskupenia OPEC+, na základe ktorého má sedem členských štátov pokračovať v obmedzení produkcie, aby vykompenzovali ťažbu nad rámec dohodnutých kvót v predchádzajúcom období. Zníženie ťažby o 189.000 až 435.000 barelov denne by sa malo uplatňovať do júna 2026.



Aliancia ropných štátov začiatkom tohto mesiaca potvrdila, že osem jej členov bude od apríla zvyšovať produkciu o 138.000 barelov denne. OPEC+ tak začne obmedzovať produkčné škrty v celkovom objeme 5,85 milióna barelov denne, ktoré postupne zavádzal od roku 2022 v snahe stabilizovať ceny.



(1 EUR = 1,0833 USD)