Singapur 25. apríla (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno vzrástli, za celý týždeň ale smerujú k strate. Vývoj na trhu ovplyvňujú najmä očakávania, že zoskupenie OPEC+ urýchli tempo zvyšovania ťažby, ako aj náznaky pokroku v rokovaniach o ukončení vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.23 h SELČ 66,99 USD (58,89 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 44 centov (0,66 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 63,24 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 45 centov (0,72 %).



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo štvrtok (24. 4.) uviedol, že Spojené štáty a Rusko dosiahli významný pokrok v rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine, hoci je ešte potrebné pracovať na niektorých prvkoch mierovej dohody. Zastavenie vojny na Ukrajine a zmiernenie sankcií voči Rusku by mohlo umožniť väčší prísun ruskej ropy na svetové trhy. Rusko je spolu s USA a Saudskou Arábiou jedným z najväčších producentov ropy na svete. K nárastu ponuky na trhu by mohli prispieť aj viacerí členovia OPEC+, ktorí navrhli, aby skupina v júni zvýšila produkciu výraznejšie, ako sa pôvodne plánovalo.



(1 EUR = 1,1376 USD)