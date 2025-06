Ceny ropy v piatok ráno vzrástli

Singapur 27. júna (TASR) - Ceny ropy smerujú k týždňovému poklesu, keďže prímerie medzi Izraelom a Iránom zmiernilo obavy z narušenia dodávok z oblasti Perzského zálivu. V piatok ráno ceny rástli, k čomu prispelo zvýšenie dopytu po palivách v Spojených štátoch na začiatku letnej motoristickej sezóny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.25 h SELČ 68,15 USD (58,27 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 42 centov (0,62 %.) Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s augustovým kontraktom, dosiahla 65,65 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 41 centov (0,63 %). Za celý týždeň oba kontrakty smerujú k poklesu približne o 12 %.



V utorok (24. 6.) ceny ropy klesli na týždňové minimum po tom, ako americký prezident Donald Trump uviedol, že Izrael a Irán sa dohodli na prímerí. Vo štvrtok (26. 6.) ceny opäť zamierili nahor po zverejnení vládnych údajov, podľa ktorých zásoby ropy a pohonných látok v USA minulý týždeň klesli. Ceny podporil aj dolárový index, ktorý klesol na trojročné minimum, čím ropu zlacnil pre držiteľov iných mien.



(1 EUR = 1,1695 USD)