Ceny ropy v piatok ráno vzrástli
Autor TASR
Singapur 7. novembra (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno mierne vzrástli. Vyrovnali tým časť strát, ktoré zaznamenali počas predchádzajúcich troch dní, keď ich tlačili nadol obavy z nadmernej ponuky na svetových trhoch a spomaľujúceho sa dopytu v USA. Za celý týždeň ceny smerujú k poklesu už druhýkrát po sebe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v piatok o 7.15 h SEČ predával po 59,91 USD (51,95 eura). To bolo o 48 centov alebo 0,81 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 47 centov alebo 0,76 % na 63,85 USD za barel.
(1 EUR = 1,1533 USD)