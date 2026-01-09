< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v piatok ráno vzrástli
Autor TASR
Singapur 9. januára (TASR) - Ceny ropy sa v piatok ráno zvýšili a smerujú k tretiemu týždennému nárastu po sebe. Vývoj na trhu poznačila neistota súvisiaca s dodávkami komodity z Venezuely a Iránu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.03 h SEČ 62,72 USD (53,68 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 73 centov (1,18 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 58,41 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje posilnenie o 65 centov (1,13 %).
Ceny ropy vzrástli po tom, ako ozbrojené sily Spojených štátov minulý týždeň zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a oznámili, že prevezmú kontrolu nad ropným sektorom juhoamerickej krajiny. Obavy o dodávky zvýšili aj nepokoje v Iráne, ktorý patrí medzi kľúčových producentov ropy v regióne Blízkeho východu, ako aj riziko eskalácie konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorá by mohla zasiahnuť ruský vývoz ropy.
(1 EUR = 1,1684 USD)
