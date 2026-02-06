< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v piatok ráno vzrástli
Vývoj na trhu ovplyvnila dohoda o rokovaniach medzi USA a Iránom, čo zmiernilo obavy o bezpečnosť dodávok.
Autor TASR
Singapur 6. februára (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno mierne vzrástli, ľahká americká ropa ale smeruje k prvému týždennému poklesu za sedem týždňov. Vývoj na trhu ovplyvnila dohoda o rokovaniach medzi USA a Iránom, čo zmiernilo obavy o bezpečnosť dodávok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.20 h SEČ 68,42 USD (57,99 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 87 centov (1,29 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 64,19 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 90 centov (1,42 %).
Ceny ropy klesli o viac ako 3 % zo šesťmesačných maxím, na ktorých sa ocitli koncom januára, keď americký prezident Donald Trump pohrozil útokom na Irán. Teraz sa obe strany chystajú na rokovania, ktoré by sa mali uskutočniť v piatok v Ománe. Teherán a Washington sa nedohodli na presnom programe stretnutia. Zatiaľ čo Irán chce rokovať iba o jadrových otázkach, Spojené štáty naliehajú na zahrnutie otázok, ako sú iránske balistické rakety, podpora ozbrojených skupín v regióne zo strany iránskeho režimu, ako aj spôsob, akým zaobchádza so svojím obyvateľstvom.
Akákoľvek eskalácia napätia medzi USA a Iránom by mohla narušiť tok ropy. Približne pätina celkovej svetovej spotreby ropy prechádza cez Hormuzský prieliv medzi Ománom a Iránom. Ak by ale rokovania zmiernili riziko konfliktu, ceny ropy by mohli ďalej klesnúť.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.20 h SEČ 68,42 USD (57,99 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 87 centov (1,29 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 64,19 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 90 centov (1,42 %).
Ceny ropy klesli o viac ako 3 % zo šesťmesačných maxím, na ktorých sa ocitli koncom januára, keď americký prezident Donald Trump pohrozil útokom na Irán. Teraz sa obe strany chystajú na rokovania, ktoré by sa mali uskutočniť v piatok v Ománe. Teherán a Washington sa nedohodli na presnom programe stretnutia. Zatiaľ čo Irán chce rokovať iba o jadrových otázkach, Spojené štáty naliehajú na zahrnutie otázok, ako sú iránske balistické rakety, podpora ozbrojených skupín v regióne zo strany iránskeho režimu, ako aj spôsob, akým zaobchádza so svojím obyvateľstvom.
Akákoľvek eskalácia napätia medzi USA a Iránom by mohla narušiť tok ropy. Približne pätina celkovej svetovej spotreby ropy prechádza cez Hormuzský prieliv medzi Ománom a Iránom. Ak by ale rokovania zmiernili riziko konfliktu, ceny ropy by mohli ďalej klesnúť.