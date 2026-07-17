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Ceny ropy v piatok ráno vzrástli
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri do 7.20 h SELČ dosiahla 84,93 USD (74,06 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 17. júla (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno vzrástli po tom, čo USA a Irán zintenzívnili útoky v oblasti Perzského zálivu. Obnovenie bojov narušilo prepravu ropy cez Hormuzský prieliv. Teherán zároveň údajne požiadal svojich spojencov v Jemene, aby boli pripravení uzavrieť strategickú námornú trasu cez Červené more v prípade, že Spojené štáty zaútočia na iránsku energetickú infraštruktúru. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri do 7.20 h SELČ dosiahla 84,93 USD (74,06 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 70 centov (0,83 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 79,73 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 78 centov (0,99 %). Ceny oboch referenčných kontraktov si za tento týždeň pripísali takmer 12 %.
Spojené štáty v stredu (15. 7.) podnikli dve veľké vlny leteckých útokov, prevažne na ciele v blízkosti južného pobrežia Iránu. V paľbe pokračovali aj vo štvrtok (16. 7.). Katarské ministerstvo obrany v piatok oznámilo, že jeho ozbrojené sily v piatok skoro ráno zmarili iránsky raketový útok. Teherán predtým útočil na viaceré americké vojenské ciele v susedných arabských štátoch.
Zdroje agentúry Reuters uviedli, že jemenskí húsíovia už dokončili prípravy na útoky proti lodnej doprave v Červenom mori. Pri prielive Báb al-Mandab, ktorý tvorí južný vstup do mora, údajne rozmiestnili rakety a drony a čakajú už len na rozkaz začať operácie. O načasovaní prípadného uzavretia úžiny majú podľa zdrojov rozhodnúť predstavitelia iránskych Revolučných gárd, ktorí sa nachádzajú v Jemene.
(1 EUR = 1,1467 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri do 7.20 h SELČ dosiahla 84,93 USD (74,06 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 70 centov (0,83 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 79,73 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 78 centov (0,99 %). Ceny oboch referenčných kontraktov si za tento týždeň pripísali takmer 12 %.
Spojené štáty v stredu (15. 7.) podnikli dve veľké vlny leteckých útokov, prevažne na ciele v blízkosti južného pobrežia Iránu. V paľbe pokračovali aj vo štvrtok (16. 7.). Katarské ministerstvo obrany v piatok oznámilo, že jeho ozbrojené sily v piatok skoro ráno zmarili iránsky raketový útok. Teherán predtým útočil na viaceré americké vojenské ciele v susedných arabských štátoch.
Zdroje agentúry Reuters uviedli, že jemenskí húsíovia už dokončili prípravy na útoky proti lodnej doprave v Červenom mori. Pri prielive Báb al-Mandab, ktorý tvorí južný vstup do mora, údajne rozmiestnili rakety a drony a čakajú už len na rozkaz začať operácie. O načasovaní prípadného uzavretia úžiny majú podľa zdrojov rozhodnúť predstavitelia iránskych Revolučných gárd, ktorí sa nachádzajú v Jemene.
(1 EUR = 1,1467 USD)