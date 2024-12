New York 6. decembra (TASR) - Ceny ropy v piatok večer klesli zhruba o 1 %. Komodita smeruje k strate aj za celý týždeň, keďže analytici predpovedajú prebytok ponuky nad dopytom v budúcom roku, aj napriek rozhodnutiu aliancie OPEC+ odložiť začiatok postupného zvyšovania produkcie na apríl 2025 a predĺžiť ťažobné obmedzenia do konca roka 2026. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v piatok o 18.20 h SEČ predával po 67,46 USD (63,76 eura). To bolo o 84 centov alebo 1,23 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 72 centov alebo 1 % na 71,37 USD za barel.



Za celý týždeň smeruje WTI k poklesu približne o 1 % a Brent o viac ako 2 %.



(1 EUR = 1,0581 USD)