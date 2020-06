Ceny ropy v piatok večer klesli

New York 26. júna (TASR) - Ceny ropy v piatok podvečer klesli. Dôvodom bol nárast prípadov nového koronavírusu v USA a v Číne, čo vyvoláva obavy z nadmernej produkcie ropy a slabej spotreby.



Komodita tak zmazala predchádzajúce zisky, ktoré podporil optimizmus v súvislosti so zvýšením cestnej premávky. Ale prudký nárast nových prípadov ochorenia COVID-19 v Kalifornii, Texase a na Floride, v troch najľudnatejších štátoch USA, nasmeroval ceny ropy nadol.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v auguste sa v piatok o 19.12 h SELČ predával po 38,43 USD (34,27 eura). To bolo o 29 centov alebo 0,75 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 14 centov na 40,91 USD za barel.



(1 EUR = 1,1213 USD)