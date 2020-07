New York 3. júla (TASR) - Ceny ropy v piatok večer klesli. Dôvodom bol nárast počtu nových prípadov ochorenia COVID-19. Ale za celý týždeň by si komodita mala pripísať zisky, keďže trhy dúfajú v oživenie americkej ekonomiky, najväčšej na svete, v tvare písmena V. Povzbudili ich údaje z trhu práce v USA, ktoré ukázali jeho výrazné oživenie v júni.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v auguste sa v piatok o 18.59 h SELČ predával po 40,32 USD (35,92 eura). To bolo o 33 centov alebo 0,81 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena septembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 34 centov alebo 0,79 % na 42,80 USD za barel.



(1 EUR = 1,1224 USD)